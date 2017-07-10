Гладилин: у Дзюбы везде проблемы – в «Спартаке», «Зените» и сборной России

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался по поводу возможного ухода нападающего Артёма Дзюбы из «Зенита».
«У «Спартака» новый тренер, итальянец. Команда стала чемпионом. У Массимо Карреры есть планы и перспективы. В «Спартаке» остался Промес, Зе Луиш и другие ребята. Все они играют в основном составе. Мы знаем, что Дзюба очень сложный человек. Брать игрока с таким характером, даже хорошего, в команду с таким прекрасным коллективом ни один тренер не станет. Потому у Дзюбы везде проблемы: в «Спартаке», в сборной и в «Зените», по-видимому. Ему уже 29 лет, он на финишной прямой. Не вижу у него особых перспектив в «Спартаке». Если его брать, то значит, надо кого-то убирать из состава. Артём не будет сидеть в запасе, если его брать, то надо ставить в состав. Характер Дзюбы не позволит ему сидеть на лавке и начнётся болтовня и прочие нехорошие вещи.
Что касается «Зенита» и Роберто Манчини, то если Дзюбу оставлять в команде, то его надо ставить в состав. Если итальянец посадит его на лавку, то он развалит команду. Тренер даже не поймёт, что начнутся подводные течения, потому что он не говорит по-русски. А Дзюба говорит. Поэтому тут все решения за тренером», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.