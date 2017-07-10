Нигматуллин: даже с появившейся рекламой форма «Спартака» смотрится стильно

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился мнением о новой форме московского «Спартака», которая была презентована 8 июля.
«Понимаю, что именно не нравится в новой форме спартаковским болельщикам. Но не вижу в этом ничего критичного. Конечно, хотелось бы увидеть и ромб, и полосу на футболке. Но время движется вперёд. Всё-таки футбольный клуб – это коммерческий объект, который стремится зарабатывать и выйти на самоокупаемость. А реклама – это живые деньги, как говорится. С этой целью всё и сделано. Но даже появившаяся спереди реклама, на мой взгляд, смотрится довольно стильно. Мне новая форма «Спартака» нравится», — признался Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».