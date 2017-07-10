В Москве установили памятник выдающемуся игроку сборной СССР Анатолию Исаеву

Сегодня, 10 июля, на Ваганьковском кладбище в Москве состоялось открытие памятника выдающемуся футболисту сборной СССР и московского «Спартака», тренеру, олимпийскому чемпиону 1956 года Анатолию Исаеву, сообщается на официальном сайте РФС.
Анатолия Исаева не стало ровно год назад – 10 июля 2016 года. Почтить и увековечить его память пришли первый вице-президент РФС, партнёр Анатолия Константиновича по золотой олимпийской сборной СССР и «Спартаку» Никита Симонян, глава Союза ветеранов футбола России, советник президента РФС, чемпион СССР в составе красно-белых Александр Мирзоян, бронзовый призёр Олимпиады-1980, победитель чемпионата СССР со «Спартаком» Сергей Шавло, судья республиканской категории Вячеслав Варюшин, родственники и друзья Исаева.
Памятник был установлен при содействии футбольного клуба «Спартак» (Москва) и Российского футбольного союза.