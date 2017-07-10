Румменигге: переговоры с «Юве» по Д. Косте продвигаются, но договорённости нет

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге ответил на вопрос о будущем полузащитника Дугласа Косты, который может перейти в «Ювентус».
«Мы ведём переговоры с «Ювентусом», но пока договорённости нет. Игрок сказал нам, что хотел бы покинуть клуб. Я не буду лгать, есть определённая сумма, за которую мы готовы завершить сделку. Переговоры идут положительно, стороны настроены серьёзно», — цитирует Румменигге Goal.
По итогам минувшего сезона Коста принял участие в 23 матчах чемпионата Германии, но в основном составе на поле выходил в 14 из них.
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