Арнаутович подал в «Сток» запрос на трансфер

Нападающий «Сток Сити» Марко Арнаутович хочет сменить клуб в летнее трансферное окно. Австрийский футболист подал в клуб запрос на трансфер, информирует Sky Sports.
В минувшем розыгрыше чемпионата Англии Арнаутович провёл 32 матча (все — с первых минут), в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач, а также получил девять жёлтых карточек и один раз был удалён с поля.
Действующий контракт 28-летнего Арнаутовича со «Сток Сити» рассчитан до июня 2020 года. Футболист выступает за «гончаров» с 2013 года.