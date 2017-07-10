Карпин: о Дзюбе в «Спартаке» надо спрашивать у Федуна, мне лично – по барабану

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал информацию, согласно которой «Зенит» предлагал купить нападающего Артёма Дзюбу «Спартаку», но в руководстве красно-белых отказались от возвращения форварда.
«Вопрос об Артёме Дзюбе в «Спартаке» нужно задавать Леониду Федуну. Мне лично – по барабану. Что касается других клубов, ну кто ему сейчас заплатит такие деньги, которые он получает в «Зените»? «Рубин»? Если сможет заплатить, хотя я сомневаюсь в этом, то значит, Дзюба может оказаться в Казани.
Интересно ли мне будет его увидеть в какой-нибудь команде? Мне неинтересно его видеть вообще нигде", — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.