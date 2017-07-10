Пиоли: надеюсь тренировать «Фиорентину» не меньше, чем играл за неё

Новый главный тренер «Фиорентины» Стефано Пиоли отметил, что возможная продажа клуба его не касается.
«Продажа клуба меня не касается. „Фиорентина“ хотела назначить меня на пост главного тренера, а я был заинтересован в этом предложении. Я хотел возглавить этот клуб, потому что долго выступал за него в качестве игрока. Надеюсь, что и тренировать „Фиорентину“ я буду не меньше.
Нам нужно использовать вёе, что у нас есть, чтобы создать лучшую атмосферу. Я знаю, что клуб нас не подведёт", — цитирует Пиоли Football Italia.
Будучи футболистом, Стефано Пиоли с 1989 по 1995 год выступал за «Фиорентину». На его счету более 150 матчей в составе «фиалок».