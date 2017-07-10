Червиченко: о красоте новой формы «Спартака» спорят только бездельники

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился эмоциями от новой формы «Спартака», в которой московский клуб будет выступать в сезоне-2017/18.
«Если помните, то ещё я первым делал вместо полосы широкую надпись генерального спонсора. Но после этого было очень много недовольств, и все проблемы списывали на отсутствие полосы. Пришлось её даже вернуть, хотя тогда форма хорошо смотрелась, на мой взгляд, и без полосы. Жить в прошлом – хорошо, но надо двигаться вперёд. Если всё время отдавать дань уважения традициям, то тогда давайте и ложками деревянными есть.
Федун хочет, чтобы клуб зарабатывал, оттого и столько рекламы. Если это требование спонсоров, то надо идти навстречу. Нужно делать все клубы самоокупаемыми. Я в этом не вижу ничего плохого. Много рекламы – это самая маленькая проблема, которая может быть в футболе. Главное, чтобы хорошо играли и радовали зрителя.
О красоте новой формы спорят только бездельники. Они выдумывают какую-то ерунду и её обсуждают. Такие же проблемы были с эмблемой: то нужен мяч, то нет», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.