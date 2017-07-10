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ЦСКА ответит «Тосно» на предложение по аренде Макарова в ближайшие дни

10 июля 2017, понедельник. 18:15. Футбол

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА в ближайшие дни должен принять решение по полузащитнику Александру Макарову. Армейцы имеют предложение от «Тосно» об аренде 21-летнего футболиста сроком на один сезон.

Решение о том, где продолжит карьеру Макаров и какой вариант будет наиболее эффективным для развития карьеры игрока, остаётся за главным тренером «армейцев» Виктором Гончаренко. Сам Макаров склоняется к тому, чтобы ещё на сезон вернуться в «Тосно», где у него будет больше возможностей получить игровое время и проявить себя.

Прошлый сезон футболист провёл именно в «Тосно», завоевав с клубом путёвку в РФПЛ.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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