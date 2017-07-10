Ирландская газета в заметку о Лукаку по ошибке поместила фото английского рэпера

Ирландская газета The Evening Herald в свежем номере допустила грубую ошибку на последней полосе. В заметку про нападающего Ромелу Лукаку, который в следующем сезоне будет выступать за «Манчестер Юнайтед», редакторы ошибочно поместили фотографию английского хип-хоп-исполнителя Стормзи, очень похожего на бельгийского футболиста, пишет The Independent.
Фото можно посмотреть в «Твиттере».
«МЮ» 8 июля объявил о договорённости с «Эвертоном» по переходу Лукаку. Форвард должен в скором времени подписать контракт с новым клубом.