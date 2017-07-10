Куман: борьба за трофеи была одной из главных проблем для Лукаку в «Эвертоне»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал достижение договорённости между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» о трансфере форварда Ромелу Лукаку.
«Мы знаем, что борьба за трофеи была одной из главных проблем для Лукаку. Мы знали это, и хорошо, что он принял правильное решение. Будем надеяться, что для него всё будет хорошо. Мне нравится этот игрок, но сейчас речь идёт об „Эвертоне“, — цитирует Кумана Sportsmole.
Лукаку в минувшем сезоне провёл 39 матчей за «Эвертон», в которых отличился 26 раз и отдал 7 результативных передач. 24-летний футболист сборной Бельгии выступал за «ирисок» с 2013 года.