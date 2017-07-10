Моуринью: я с нетерпением жду возможности снова работать с Лукаку

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал переход нападающего Ромелу Лукаку из «Эвертона». Ранее Моуринью работал с Лукаку в «Челси».
«Лукаку полностью готов к игре за „Манчестер Юнайтед“. Ромелу — большой футболист и настоящая личность. Естественно, он хочет развивать свою карьеру в самом большом клубе. Он станет отличным дополнением к к команде. Знаю, что игроки отлично его примут. Я с нетерпением жду возможности снова работать с ним», — цитирует Моуринью сайт «МЮ».
По неофициальной информации, сумма трансфера составила £ 75 млн (около € 85 млн). 24-летний футболист сборной Бельгии выступал за «ирисок» с 2013 года.