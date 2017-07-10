Рюдигер: сейчас своим кумиром я назвал бы Жерома Боатенга

Защитник Антонио Рюдигер, накануне перешедший из «Ромы» в «Челси», ответил на вопросы о своих сильных качествах, назвал игрока, на которого он равняется, а также поделился мнением о прошлом сезоне АПЛ, по итогам которого его новый клуб завоевал золотые медали.
«Мои сильные стороны? Очень трудно говорить о своих достоинствах, но я был отметил, что мне нравятся силовые моменты игры и мне нравится играть в отборе. Я быстрый игрок и выкладываюсь полностью. Я всегда выкладываюсь на 100 % и хочу, чтобы болельщики знали это.
Мой кумир в футболе? Я восторгался многими футболистами, так что выбрать трудно, но сейчас я назвал бы кумиром Жерома Боатенга.
Смотрел ли я матчи „Челси“? Да, и это был прекрасный сезон для «Челси». Они заслужили успех. Я считаю АПЛ лучшим чемпионатом в мире, где хочет играть каждый футболист», — цитирует Рюдигера сайт синих.