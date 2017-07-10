Дуглас Коста пропустил занятие «Баварии» на фоне слухов о переходе в «Ювентус»

Полузащитник Дуглас Коста сообщил руководству «Баварии» о желании перейти в «Ювентус» и не вышел на сегодняшнюю тренировку немецкой команды, утверждает Football Italia со ссылкой на телеканал Sky.
Ранее председатель правления мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что переговоры о переходе футболиста идут. Однако он добавил, что условия сделки с «Ювентусом» пока не согласованы. Тем не менее, по данным журналиста Танкреди Палмери, принципиальная договорённость об аренде с обязательством выкупа уже достигнута и общая сумма сделки составит € 40 млн.
По итогам минувшего сезона Коста принял участие в 23 матчах чемпионата Германии, но в основном составе на поле выходил в 14 из них.