Слава Зайцев: спартаковская форма никакая. Одна реклама, «Спартаком» и не пахнет

Модельер Слава Зайцев поделился впечатлениями от новой формы «Спартака», в которой московский клуб будет выступать в сезоне-2017/18.
«Новая форма у «Спартака» совершенно неинтересная. Никакая. Потеряла всю ценность. Они поступили совершенно неправильно. Одна реклама, только «Лукойл» и видно. Там «Спартаком» и не пахнет. Мелкие детали, которые ни о чём не говорят. Будто букашки плавают по майке.
Штаны тоже – нужно было полосу на них сзади сделать. Цвета вялые, неинтересные. Мне не понравилась эта форма», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Видео доступно на «Чемпионате».