«Бирмингем», «Ньюкасл» и «Вест Бромвич» хотят купить у «Халла» Хаддлстоуна

Полузащитник «Халл Сити» Том Хаддлстоун может покинуть клуб в летнее трансферное окно. В переходе 30-летнего футболиста заинтересованы «Бирмингем Сити», «Ньюкасл Юнайтед» и «Вест Бромвич Альбион», информирует Birmingham Mail.
Так как по итогам минувшего сезона «тигры» вылетели в Чемпионшип, претенденты на полузащитника могут активировать опцию выкупа за £ 2 млн (около € 2,3 млн).
В прошлом розыгрыше АПЛ Хаддлстоун провёл 31 матч (23 — с первых минут), в которых забил один гол, реализовав пенальти в игре с «Бернли» (1:1).