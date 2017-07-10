Неймар: следующий сезон будет самым важным в моей карьере

Нападающий «Барселоны» Неймар заявил, что грядущий сезон будет самым важным в его карьере.
«Надеюсь, новый сезон принесёт нам много успешных и счастливых моментов. Я продолжаю готовиться, так как этот сезон обещает стать одним из самых важных в моей карьере. Собственно говоря, это и будет самый важный сезон. Я очень счастлив и с нетерпением жду новых матчей», — сказал бразилец в интервью ESPN.
Неймар выступает за «Барселону» с 2013 года. Контракт 25-летнего нападающего с каталонским клубом действует до лета 2021 года.
Неймар рассказал, что помогает ему добиваться успехов в футболе