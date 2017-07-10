Агент: я уверен, что в следующем сезоне Монтоливо всех удивит

Агент Джованни Браннини, представляющий интересы 32-летнего полузащитника «Милана» Риккардо Монтоливо, отметил, что травма колена не должна помешать его клиенту вернуться на высокий уровень.
«Риккардо пригодится Монтелле. Последние годы получились неудачными: травмы, тёмное время для „Милана“… Фанаты нерациональны в своём мышлении, они хотят результатов и красивой игры. А ведь любому игроку нужно адаптироваться к смене тренера и позиции. Я уверен, что в следующем сезоне Монтоливо всех удивит», — цитирует агента Gazzetta dello Sport.
В начале октября 2016 года Монтоливо получил повреждение в матче квалификации чемпионата мира 2018 года Италия — Испания (1:1). Он столкнулся с защитником сборной Испании Серхио Рамосом и не смог продолжить встречу. У капитана «Милана» был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена, и он перенёс операцию, вернувшись на поле в апреле.