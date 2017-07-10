Голы Димитрова и Ильина принесли «Уралу» победу над «Зарёй»

«Урал» выиграл у украинского клуба «Заря» в контрольном матче. Встреча завершилась со счётом 2:0.
На 42-й минуте Эрик Бикфалви прошёл по центру и вырезал передачу в штрафную на ход Николаю Димитрову, тот разобрался с защитником и пробил в угол. На 84-й минуте Бикфалви был сбит на входе в штрафную площадь. Эрик сам исполнял удар со штрафного и пробил в перекладину, мяч после удара о каркас ворот отлетел в поле, где расторопнее всех оказался Владимир Ильин.
«Урал» (стартовый состав): Годзюр, Данцев, Ароян, Балажиц, Кулаков, Фидлер (к), Емельянов, Бикфалви, Димитров, Лунгу, Ильин.
В минувшем сезоне чемпионата Украины «Заря» заняла третье место.
Контрольный матч.
«Урал» (Россия) — «Заря» (Украина) — 2:0.
Голы: Димитров, Ильин.