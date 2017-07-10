«Факел» усилился воспитанником «Локомотива» Шарифи

«Факел» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Махмаднаимом Шарифи. Воронежский клуб уже внёс 25-летнего футболиста заявку на сезон в ФНЛ.
Предыдущим клубом Шарифи, который является гражданином России, был австрийский «Капфенберг». Махмаднаим воспитывался в академии московского «Локомотива» и начинал в клубе профессиональную карьеру, также выступал за пермский «Амкар» и «Штурм» из Граца. В 2010 году Шарифи, родившийся в Душанбе, был заигран за молодёжную сборную России.
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