Фаулер: пока «Ливерпуль» ничего не сделал на трансферном рынке

Экс-нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер прокомментировал работу мерсисайдцев на трансферном рынке в летнее окно.
«Мы должны быть терпеливыми, потому что пока „Ливерпуль“ ничего не сделал на трансферном рынке. Мы купили Мохамеда Салаха — очень хорошего футболиста, с игрой которого, судя по всему, Юрген Клопп хорошо знаком. Салах был в „Челси“, но не показал там ничего особенного и вообще играл маловато. Но его статистика в Серии А говорит сама за себя.
Надеюсь, в это окно будет ещё несколько новичков. Конечно, никто не хочет, чтобы его любимый клуб покупал игроков в последнюю минуту, но я уверен, что в ближайшее время «Ливерпуль» начнёт вести себя активнее", — цитирует Фаулера Sky Sports.