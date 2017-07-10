Талалаев извинился перед Будогосским за критику судейства в матче «Тамбова»

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев сообщил, что извинился перед главой судейского корпуса РФС Андреем Будогосским за свою жёсткую критику работы арбитра Евгения Турбина в матче с «Оренбургом» (1:2) в первом туре ФНЛ.
«Мы встречались с Андреем Дмитриевичем Будогосским, долго и подробно обсуждали ряд взаимоинтересующих вопросов. Конечно, я принёс свои извинения Андрею Дмитриевичу. Я не мог говорить о предвзятости арбитров, все мы совершаем ошибки. Я остался при мнении, что ряд ошибок был сделан не в пользу моей команды, но форма, в которой это было высказано, должна была быть иной.
Мы пришли к решению, что тренеру нецелесообразно вмешиваться в работу судейского корпуса и надо заниматься командой. Я уже заранее сказал, что буду до зимы заниматься только игровыми действиями своей команды», – сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.