Толиссо: «Бавария» сделала мечты многих талантливых ребят реальностью

Полузащитник «Баварии» Корентин Толиссо на пресс-конференции рассказал о причинах, побудивших его перейти в немецкий клуб. Мюнхенцы в середине июня приобрели 22-летнего футболиста у «Лиона».
«Меня зовут Корентен Толиссо, мне 22 года, я люблю много и интенсивно работать, обычно у меня хорошее настроение. Надеюсь, что очень скоро вы все будете знать меня лучше. „Бавария“ — это огромный клуб, который сделал мечты многих талантливых ребят реальностью.
Ассистент главного тренера Вилли Саньоль рассказал мне о клубе, о Карло Анчелотти, а также о городе. Саньоль произвёл на меня очень хорошее впечатление, мне это очень понравилось", — цитирует Толиссо сайт «Баварии».