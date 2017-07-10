«Севилья» продлила контракт с Витоло до 2022 года

Полузащитник «Севильи» Витоло продлил контракт с испанским клубом. Футболист поставил подпись под соглашением, которое рассчитано до 2022 года, информирует официальный сайт андалусийцев.
Предыдущий контракт Витоло с «Севильей» был рассчитан до 2020 года. Он выступает за андалусийцев с 2013 года.
В минувшем розыгрыше чемпионата Испании 27-летний Витоло принял участие в 30 матчах, став автором 6 голов и стольких же результативных передач. Также Витоло получил 6 жёлтых карточек и однажды был удалён с поля.