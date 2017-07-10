«Верона» объявила о переходе Кассано на правах свободного агента

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано продолжит карьеру в «Вероне». Итальянский клуб объявил о переходе Кассано на правах свободного агента. 34-летний футболист будет выступать под 99-м номером, информирует официальный сайт «Вероны».
Антонио Кассано с 2015 по 2017 год выступал за «Сампдорию», однако в прошлом сезоне нападающий не играл из-за разногласий по контракту с «блучеркьяти». Ранее в услугах форварда также был заинтересован «Кротоне».
Фото доступно на официальной странице ФК «Верона» в социальной сети «Твиттер».