Тео Эрнандес: очень счастлив стать игроком лучшего клуба в мире

Защитник Тео Эрнандес на презентации в качестве новичка «Реала» поделился ожиданиями от выступлений в составе мадридской команды. 19-летний футболист будет играть за «сливочных» под номером 15.
«Благодарю всех фанатов и игроков за тёплый приём. Я очень счастлив стать игроком лучшего клуба в мире. Я пришёл сюда учиться у лучших футболистов планеты и выигрывать титулы», — цитирует Эрнандеса Marca.
Эрнандес перешёл в «Реал» из «Атлетико» и подписал с «Королевским клубом» контракт, который рассчитан на шесть лет. В минувшем сезоне Тео на правах аренды выступал в «Алавесе», за который провёл 32 матча в чемпионате Испании, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
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