Жоржиньо: «Наполи» нужно думать о себе, а не о «Ювентусе»

Полузащитник «Наполи» Жоржиньо поделился ожиданиями от предстоящего сезона Серии А.
«Я не знаю, будет ли „Ювентус“ нашим главным конкурентом. „Наполи“ нужно думать о себе, а не о „Ювентусе“. Если бы мы не потеряли столько очков в начале прошлого сезона, то могли бы замахнуться на большее. Главный тренер „Ювентуса“ Массимилиано Аллегри не просто так говорит, что для скудетто нужно набирать очки в тех матчах, где ничего не клеится.
Это тоже вопрос характера, но всё, что я знаю, это то, что мы сильно прибавили по ходу прошлого сезона и во второй половине играли лучше всех", — сказал Жоржиньо в интервью Premium Sport.