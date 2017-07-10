Стадион в Касиме утверждён местом проведения футбольного турнира на ОИ-2020

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета утвердил стадион в Касиме в качестве места проведения футбольного турнира на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Стадион в Касиме вмещает почти 41 тыс. болельщиков. Арена была повреждена во время землетрясения в 2011 году, однако после помощи ФИФА снова полностью функционирует. На стадионе прошли три матча ЧМ-2002.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.
По решению МОК в программе ОИ-2020 будет больше молодёжных и смешанных видов