Лукаку: благодарен Ибрагимовичу за разрешение играть в «МЮ» под 9-м номером

Новичок «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку объяснил, почему решил взять в новом клубе девятый номер, под которым в прошлом сезоне за манкунианцев выступал Златан Ибрагимович.
«Я всегда спрашивал у мамы, под каким номером мне играть, и выбирал число 10, потому что у неё день рождения 10 октября. Теперь я попросил 9-й номер, так как я нападающий. Нападающие играют под 9-м номером. Я попросил у Ибрагимовича разрешение и благодарю его за то, что он позволил мне играть под этим номером», — цитирует Лукаку ESPN FC.