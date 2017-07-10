Кэррик: убеждён, что с голами в «МЮ» у Лукаку не будет проблем

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал переход нападающего Ромелу Лукаку из «Эвертона».
«Слушайте, вы сами прекрасно понимаете, что Лукаку может дать „МЮ“. Он талантливый, большой и много забивает. Это именно то, что нам нужно от него. Убеждён, что с голами в „МЮ“ у Лукаку не будет проблем.
Конечно, он будет основным форвардом и голов в первую очередь будут ждать именно от него. Уверен, он себя проявит», — сказал Кэррик в эфире MUTV.
По неофициальной информации, сумма трансфера составила £ 75 млн (около € 85 млн). 24-летний футболист сборной Бельгии выступал за «ирисок» с 2013 года.