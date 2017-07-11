В «Сан-Паулу» утверждают, что не получали запросов от «Зенита» по Кайо

Спортивный директор «Сан-Паулу» Винисиус Пинотти прокомментировал слухи о том, что защитник команды Родриго Кайо близок к переходу в «Зенит» за € 18 млн.
«Никаких переговоров по Кайо не было. У нас нет планов договариваться о трансфере этого игрока, но в каждом контракте есть сумма отступных. Если какой-то клуб готов отдать требуемые деньги, тогда решение принимает футболист. Вы видели, что Кайо принял участие в последнем матче нашей команды. В данный момент никаких новостей нет», — приводит слова Пинотти Globo.
Ранее спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания сообщил «Чемпионату», что переговоры по Кайо ведутся, но контракт с ним ещё не подписан.