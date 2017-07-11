Иньеста: я всегда говорил, что хотел бы играть в «Барселоне» до конца карьеры

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста опроверг слухи о возможном уходе из каталонского клуба. Действующий контракт 33-летнего футболиста с «Барселоной» рассчитан до 2018 года.
«Я всегда говорил, что хотел бы играть в «Барселоне» до конца карьеры. В этом клубе я с 12 лет.
У меня осталось в запасе несколько лет игры на самом высоком уровне, поэтому пока рано решать вопрос с моим будущим. Но «Барселона» – это именно тот клуб, где я хочу быть. Надеюсь остаться здесь надолго», — цитирует Иньесту Marca.
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