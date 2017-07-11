Дуглас Коста пройдёт медосмотр для «Ювентуса» 12 июля

Полузащитник Дуглас Коста близок к переходу из «Баварии» в «Ювентус». В среду, 12 июля, футболист пройдёт медосмотр в туринском клубе, информирует Sky Italia. По информации источника, «Ювентус» арендует Косту за € 6 млн с обязательством последующего выкупа за € 40 млн.
Ранее председатель правления мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что переговоры о переходе футболиста идут, добавив, что условия сделки с «Ювентусом» пока не согласованы.
По итогам минувшего сезона Коста принял участие в 23 матчах чемпионата Германии, но в основном составе на поле выходил в 14 из них.
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