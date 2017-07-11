«Атлетико» договорился с «Монако» о трансфере Фабиньо в январе 2018 года

«Атлетико» достиг с «Монако» принципиального соглашения о трансфере защитника Фабиньо, утверждает испанский интернет-портал AS. 23-летний бразилец перейдёт в мадридский клуб в январе 2018 года, когда закончится срок трансферного бана, который наложен на «матрасников».
Сообщается, что сумма перехода составит € 45 млн. Представители «Атлетико» при этом отрицают, что клуб договорился о трансфере Фабиньо.
Фабиньо выступает за «Монако» с 2013 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 56 матчах во всех турнирах и забил 12 голов.
«Монако» отклонил предложение «ПСЖ» в € 45 млн за защитника Фабиньо