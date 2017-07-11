Болельщики «Динамо» признали Панченко лучшим игроком сезона-2016/17

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко признан лучшим игроком команды в минувшем сезоне по версии болельщиков бело-голубых. В итоговом голосовании Панченко опередил партнеров с большим отрывом, набрав почти две трети голосов.
Приз «Надежда „Динамо“, вручающийся лучшему молодому футболисту из числа игроков основного состава, молодёжной команды и выпускного года школы, получил Максим Кузьмин. 21-летний футболист является воспитанником Академии им. Коноплева, в „Динамо“ играет с 2013 года. Дебютировал за основную команду в последнем туре чемпионата-2014/15, в прошедшем сезоне выходил на поле в 26 матчах ФНЛ и Кубка России.
Вручение призов состоится 11 июля на встрече команды с болельщиками.