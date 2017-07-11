«Марселю» предлагали подписать контракт с Это'О на 2 года с зарплатой € 4 млн

«Марсель» отказался от возможности приобрести 36-летнего камерунского нападающего Самуэля Это'О. Французскому клубу предложили подписать контракт с экс-игроком «Анжи» на два года с зарплатой € 4 млн за сезон, но «Марсель» ответил отказом, утверждает FootMercato.
Также «Марселю» предлагали нападающего «Интера» Габриэла Барбозу Алмейду, более известного как Габигол. Французский клуб отверг и этого игрока.
В минувшем сезоне Серии А Габигол провёл на поле 111 минут и забил один мяч. Это'О стал третьим бомбардиром чемпионата Турции, забив 18 голов в 30 матчах за «Антальяспор».