Толиссо пришёл в шортах Nike на презентацию в «Баварии», сотрудничающей с adidas

Полузащитник Корентин Толиссо был замечен в шортах Nike на своей презентации в качестве новичка «Баварии», сообщает Bild.
22-летний француз радостно позировал перед фотокамерами и рассказывал, как рад оказаться в таком большом клубе. Однако внимание журналистов привлекло то, что на нём была футболка «Баварии», сотрудничающей с adidas, а на его шортах красовалась эмблема Nike.
Adidas — это не просто поставщик экипировки «Баварии», но и крупный спонсор клуба, владеющий частью акций мюнхенцев.
Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».
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