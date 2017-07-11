Д. Реднапп: проблема Диего Косты в отношении к делу

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Реднапп, ныне работающий экспертом на британском телевидении, поделился мнением о ситуации с возможным уходом нападающего Диего Косты из «Челси».
«Речь идёт об отношении к делу — это такое же качество, как и, скажем, поставленный удар. И у Косты с этим проблемы. Вся эта ситуация связана не с его способностями и не с его талантом. Дело в нарушении баланса в команде. Между тренером и игроком явно было несколько конфликтов.
Коста — отличный футболист, но тренеру нужна дисциплина и хорошая атмосфера. Если её портит один игрок, от него нужно избавиться. Я уверен, что Конте так себя ведёт именно из-за этого. В то же время я беспокоюсь за «Челси», потому что Диего был невероятно полезен. Заменить такого футболиста непросто", — цитирует Реднаппа Sky Sports.