Представители «Ювентуса» встретятся с Райолой по поводу трансфера Матюиди

«Ювентус» намерен провести переговоры с агентом хавбека «ПСЖ» Блеза Матюиди Мино Райолой относительно возможного трансфера футболиста, сообщает Premium Sport. По информации источника, туринцы рассчитывают провести предметные переговоры на этой неделе.
Чемпион Италии был близок к подписанию соглашения с 30-летним французом, но тогда отказался от покупки хавбека.
Контракт Матюиди с «ПСЖ» истекает летом 2018 года. Возможная сумма трансфера составит порядка 20 €.
В минувшем сезоне Матюиди забил 4 мяча в 34 матчах Лиги 1.