«Эстудиантес» готов продать Фойта в «Тоттенхэм» за € 10 млн

Защитник «Эстудиантеса» Хуан Маркос Фойт близок к переходу в «Тоттенхэм Хотспур». По информации Tribal Football, аргентинский клуб готов продать футболиста за предложенные «шпорами» на прошлой неделе € 10 млн.
Президент «Эстудиантеса» Хуан Себастьян Верон и представитель Фойта 11 июля вылетят в Англию для проведения переговоров с «Тоттенхэмом». Тренеры аргентинской команды согласились не включать игрока в заявку на ближайший матч, чтобы избежать риска травмы и срыва трансфера.
«Лилль» и «Зенит» также присылали запросы по Фойту, однако «Тоттенхэм» опережает конкурентов.
Фойт: о предложении «Зенита» мне не говорили, но я бы и не стал играть в России