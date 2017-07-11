Мата: у Лукаку самые большие бутсы в мире

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата с юмором поздравил нападающего Ромелу Лукаку с переходом в стан «красных дьяволов».
«Поздравляю Ромелу Лукаку, он же — »самые большие бутсы в мире", — написал испанец в своём «твиттере».
«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с Лукаку на пять лет. По неофициальной информации, сумма трансфера составила £ 75 млн (около € 85 млн).
Лукаку в минувшем сезоне провёл 39 матчей за «Эвертон», в которых отличился 26 раз и отдал 7 результативных передач. 24-летний футболист сборной Бельгии выступал за «ирисок» с 2013 года.
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