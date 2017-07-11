«Рома» близка к покупке Настасича

«Рома» близка к покупке сербского защитника «Шальке-04» Матии Настасича, сообщает Sky Sport. По информации источника, стороны уже договорились о грядущем трансфере.
24-летний серб должен заменить в Риме Антонио Рюдигера, перешедшего в «Челси». Спортивный директор «волков» Мончи работает над тем, чтобы снизить цену на Настасича с заявленной изначально суммы в € 20 млн, а разница разница в цене будет перекрыта за счёт бонусов.
В минувшем сезоне серб сыграл в Бундеслиге 22 матча и получил шесть жёлтых карточек.