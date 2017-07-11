Сердце хавбека «Аякса» Нури не было повреждено, он остаётся в искусственной коме

Сердце полузащитника «Аякса» Абдельхака Нури, потерявшего сознание во время товарищеского матча с «Вердером», работает нормально, оно не было повреждено, сообщает пресс-служба клуба. К такому выводу медики пришли после проведённых процедур.
Вместе с тем, говорить об общем выздоровлении Нури пока рано. Хавбек по-прежнему находится в искусственной коме, а функции его мозга нельзя полноценно проверить, пока он не пришёл в себя.
Как сообщалось ранее, причиной потери сознания 20-летнего футболиста стала сердечная аритмия.
Абдельхак Нури является воспитанником «Аякса», за который он дебютировал на профессиональном уровне в 2015 году.