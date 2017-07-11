«Ювентус» не откажется от Бернардески даже в случае приобретения Дугласа Косты

«Ювентус» по-прежнему проявляет заинтересованность в нападающем «Фиорентины» Федерико Бернардески, утверждает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia. Ранее считалось, что 23-летний итальянец является альтернативой вингеру «Баварии» Дугласу Косте, однако туринцы намерены продолжать переговоры с флорентийским клубом даже в случае приобретения бразильца.
Дуглас Коста 12 июля должен пройти медосмотр в туринском клубе. После этого «Ювентус» арендует полузащитника за € 6 млн с обязательством последующего выкупа за € 40 млн.
«Ювентус» предложил за форварда «Фиорентины» Бернардески € 42 млн