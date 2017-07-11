«Боруссия» Д и «Марсель» поборются за форварда «Селтика» Дембеле

Дортмундская «Боруссия» и «Марсель» включились в борьбу за нападающего «Селтика» Муссу Дембеле, сообщает TMW. Шотландский клуб не намерен продавать своего футболиста менее чем за € 40 млн.
Действующий контракт 20-летнего француза с «Селтиком» рассчитан до 31 мая 2020 года. На Дембеле также претендуют английские «МЮ», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Эвертон». В начале июня сообщалось, что переговоры с «Селтиком» по поводу трансфера Дембеле начал «Милан».
В минувшем розыгрыше чемпионата Шотландии Дембеле провёл 29 матчей (20 — с первых минут), в которых забил 17 голов (четыре — с пенальти) и получил три жёлтые карточки. Мусса занял третье место в гонке лучших бомбардиров чемпионата Шотландии.