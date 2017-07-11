«Фиорентина» заинтересована в услугах Крыховяка

На полузащитника «ПСЖ» Гжегожа Крыховяка появился очередной претендент из Италии — «Фиорентина», сообщает TMW. Проблема в том, что «фиалки» могут не потянуть его трансферную стоимость, которая оценивается в € 6,7 млн.
Несмотря на то что Крыховяк перешёл в «ПСЖ» в начале прошлого сезона из «Севильи», уже этим летом поляк может быть продан. Парижане заплатили за хавбека € 33,6 млн.
Ранее сообщалось, что на 27-летнего Крыховяка претендуют «Милан», «Рома» и «Интер».
В прошлом сезоне французской Лиги 1 Гжегож принял участие в 11 матчах, но лишь 7 раз появился на поле в основном составе.