Источник: Моуринью отказался покупать Ляказетта перед приобретением Лукаку

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью изучал возможность приобретения форварда «Лиона» Александра Ляказетта, но остановил свой выбор на нападающем «Эвертона» Ромелу Лукаку, утверждает The Guardian. Ляказетт в итоге перешёл в лондонский «Арсенал».
По данным источника, Моуринью посчитал, что 26-летнему Ляказетту не хватает опыта и физических данных для успешной игры в АПЛ.
В минувшем сезоне Ляказетт принял участие в 30 матчах чемпионата Франции, став автором 28 голов и 3 результативных передач. Лукаку в прошедшем сезоне провёл 39 матчей за «Эвертон», в которых отличился 26 раз и отдал 7 результативных передач.