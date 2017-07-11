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«Бавария» хочет арендовать Хамеса Родригеса на два года с правом выкупа

11 июля 2017, вторник. 09:00. Футбол

«Бавария» по-прежнему намерена заполучить полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса. Мюнхенцы хотят взять 25-летнего колумбийца в двухлетнюю аренду с правом последующего выкупа, сообщил итальянский журналист Карло Лаудиса на своей странице в «Твиттере».

Контракт Хамеса с «Реалом» действует до лета 2020 года.

9 июля стало известно, что колумбийский полузащитник хочет покинуть «Королевский клуб» в течение 48 часов и не собирается ехать в составе «сливочных» в турне по США, в которое мадридцы отправятся сегодня, 11 июля.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Бавария ФК Реал Мадрид Хамес Родригес Трансферы
Новости. Футбол
11 июля 2017, вторник
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