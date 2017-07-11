Экс-форвард «Локомотива» получил два года исправительных работ за взятку в € 100

В Минске завершился суд по делу бывшего главного тренера белорусской «Сморгони» Николая Рындюка, который, будучи футболистом, выступал за московский «Локомотив». 39-летний специалист, которому за дачу взятки грозило до пяти лет лишения свободы, получил наказание в виде двух лет исправительных работ с удержанием 25% зарплаты в пользу государства, сообщает «Прессбол».
Будучи тренером «Сморгони», Рындюк, по данным следствия, передал бывшему главе судейства и инспектирования БФФ Андрею Жукову € 100, чтобы тот назначил «правильного» судью на прошлогодний матч с «Оршей» в первой лиге. Позже Жуков был осужден на пять лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Изначально Рындюк проходил по делу в качестве одного из свидетелей, но судебного преследования не избежал, так как сотрудничать начал не добровольно, а после задержания. Суд не усмотрел в действиях Рындюка корыстных мотивов и не стал прибегать к лишению свободы.