Фанаты «Днепра» устроили драку со стюардами в матче Кубка Украины

Дракой завершился матч предварительного раунда Кубка Украины между ФК «Демня» и «Днепром». Один из болельщиков днепропетровской команды после окончания встречи выбежал на поле и ударил стюарда, после чего на газон вышли и другие фанаты. Успокоить болельщиков удалось лишь с помощью полиции.
Что касается матча «Демня» — «Днепр», то его основное время завершилось вничью (1:1), а в овертайме хозяева сумели склонить чашу весов в свою пользу и выиграть – 2:1.
Видео драки фанатов со стюардами можно посмотреть в YouTube.